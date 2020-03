Catania, Lucarelli "telecomanda" i suoi: "Ma restate a casa..."

Il Catania rispetta le regole e resta a casa come tutta la popolazione italiana. L'allenatore Cristiano Lucarelli, a distanza, "telecomanda" i rossazzurri che non devono perdere lo stato di forma: "Il nostro motto è stato quello di non piangerci addosso. Sappiamo che la sosta forza favorirà le squadre che erano in difficoltà - riporta La Gazzetta dello Sport -. Dobbiamo essere bravi noi a recuperare nel modo migliore". Cosa faranno i rossazzurri, dunque, in questa settimana? Speravamo di ritrovarci il 17, ma si è allungato fino al 20 e poi vedremo se la data sarà spostata. C'è voglia di lavorare, ma ai ragazzi dico di non fare cavolate e di 'restare a casa'".