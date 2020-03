Coronavirus. Ariano Irpino in emergenza: il grido di allarme

Giunge da Ariano Irpino l'accorato appello di Generoso Maraia, esponente del Movimento 5 Stelle, dopo che il comune irpino è stato dichiarato "zona rossa" in seguito all'elevato numero di contagi da coronavirus registrato negli scorzi giorni. Il politico irpino denuncia la presenza di molti casi gravi ed il ritardo nell'arrivo dei soccorsi. Questo il post pubblicato sul profilo ufficiale Facebook di Maraia:

Ariano Irpino: Aiutateci, siamo in grosse difficoltà

Abbiamo tante persone a casa, con febbre alta e crisi respiratorie, che non ricevono alcuna assistenza. Autoambulanze che arrivano dopo 8 ore dalla chiamata e ricoveri negati per mancanza di posti letto. Ho sollecitato tutti, soprattutto il servizio epidemiologico per verificare chi sono i casi positivi e provvedere all’assistenza.

Abbandonati a noi stessi.

A questo è servita la zona rossa.