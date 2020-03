Coronavirus. Benevento. Al "San Pio" 5 positivi e 24 casi sospetti

Sono 5 i casi di pazienti positivi al coronavirus Covid-19 ricoverati presso il "San Pio" di Benevento e sono 24 i degenti "sospetti". E' questo il bilancio fornito dalla stessa azienda ospedaliera sannita. Dei 126 tamponi effettuati sul personale ospedaliero, i cui risultati dovrebbero essere ufficializzati nel pomeriggio, solo uno sarebbe risultato positivo ed apparterrebbe ad un medico del reparto di medicina generale che vive a Mirabella Eclano e che si trova già in quarantena domiciliare. Lo stesso non avrebbe contratto il virus durante la sua attività lavorativa.

Per quanto riguarda la sanificazione degli ambienti, il "San Pio" informa di essere dotato di "sistema robotico Xenex che permette la disinfezione sistematica in soli 5 minuti delle zone nelle quali sono transitati casi sospetti o accertati di covid-19”.

Il secondo piano del Padiglione Santa Teresa del "Rummo", è stato adibito come Reparto Covid-19. All'azienda ospedaliera sannita sono stati consegnati già 10 ulteriori ventilatori polmonari e ne sono stati richiesti altri per aumentare ancora di più la disponibilità rispetto ai 16 posti attuali.

Il nosocomio sannita comunica, inoltre, che "ci si è dotati anzitempo di un numero idoneo di dispositivi individuali di sicurezza a tutela degli operatori e sono stati inoltrati ordini per ulteriori approvvigionamenti di dpi. Sono stati immediatamente individuati ed allestiti percorsi separati per i pazienti sospetti covid-19 e nello specifico è attiva già da oltre due settimane una tenda pre-triage, attrezzata per l’effettuazione degli esami diagnostici (radiografo ed ecografo portatili, etc.), e di laboratorio.

Non solo: sono stati predisposti appositi protocolli aziendali per il trattamento del paziente sospetto di coronavirus, aggiornando costantemente gli stessi alle disposizioni ministeriali e regionali".