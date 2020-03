Coronavirus: primo caso a Gallipoli. L'annuncio del sindaco

Il sindaco di Gallipoli, Stefano Minerva, ha appena annunciato che nella città si è verificato il primo caso di contagio da Coronavirus. Dalle informazioni rilasciate si tratta di una persona che era già in quarantena e non lavora in città. Questo il suo comunicato:

Mi è stato appena comunicato ufficialmente dall'ASL: c'è il primo tampone risultato positivo al COVID-19 a Gallipoli.

Intendo però rassicurare tutti voi che si tratta di una persona che non lavora a Gallipoli, che stava già in quarantena e che è ora sotto osservazione. La famiglia è stata già isolata e l'ASL ha già monitorato tutti i contatti.

Questo però non ci deve spaventare ed a maggior ragione ora vi chiedo di rispettare le regole e di stare a casa.

NON LASCIATE LE VOSTRE ABITAZIONI SE NON STRETTAMENTE NECESSARIO.

DIPENDE DA NOI.