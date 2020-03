Coronavirus: il Cile sospende la Primera Divison

In seguito alla decisione del Presidente cileno Sebastian Pinera di chiudere le frontiere del Paese, in relazione all'emergenza Coronavirus, la Asociaciòn Nacional De Futbol Profesional de Chile (ANFP) ha annunciato la sospensione del campionato di calcio cileno (Primera Divison).

Nelle ultime ore alcune squadre si erano rifiutate di scendere in campo, in maniera categorica. La decisione di sospendere le gare è risultata dunque una logica conclusione. Le partite non si giocheranno almeno per i prossimi 14 giorni.

Fonte immagine: colocolo.cl