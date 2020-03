Lega Pro, UFFICIALE: sospensione fino al 3 aprile per il Coronavirus

Lega Pro e AIC (Assocalciatori), al termine della riunione odierna, hanno comunicato ufficialmente la sospensione del Campionato di calcio di Lega Pro fino al 3 aprile.

L'accordo ha stabilito le regole principali che i tesserati saranno tenuti ad osservare, tra le quali:

- Evitare gli spostamenti in entrata e in uscita dal luogo di dimora o domicilio nel comune dove ha sede l'attività lavorativa, salvo per motivi di necessità o salute.

- Obbligo di rimanere nelle proprie abitazioni in caso di febbre superiore a 37,5 gradi, limitando al massimo ogni tipo di contatto sociale. Inoltre, obbligo nel contattare il proprio medico curante.

- Vietato uscire dalla propria abitazione a tutti coloro che sono sottoposti a quarantena o che sono risultati positivi al COVID-19.