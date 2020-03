Coronavirus, UFFICIALE: FIFA rinvia il Mondiale per Club

Dopo lo slittamento ufficiale degli Europei 2020 al 2021, ed il rinvio della Copa America 2021, la FIFA ha comunicato di aver rinviato a data da destinarsi anche il Mondiale per Club, precedentemente previsto nell'estate 2021 in Cina, a causa dell'emergenza legata al contagio da Coronavirus (COVID-19).

Il comunicato ufficiale della FIFA, firmato da Gianni Infantino, recita: "La FIFA ha discusso costantemente con le federazioni di tutto il mondo, tenendo la salute e la solidarietà sportiva come criteri fondamentali. Proporrò al consiglio di decidere solo in un secondo momento le nuove date del Mondiale per Club, quando la situazione sarà più chiara".