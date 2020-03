Catania, in arrivo due punti di penalizzazione? Di Natale in bilico

La situazione in casa Catania è nuovamente bollente. Gli stipendi del IV bimestre (gennaio-febbraio) non sono stati pagati e la società si è appellata alla clausola di "forza maggiore" per via dei mancati incassi scaturiti dalle misure governative messe in atto per fronteggiare l'emergenza coronavirus. La replica, più o meno diretta, della Lega Pro non si è fatta attendere. Il presidente Francesco Ghirelli ha prima parlato di "sciacalli" poi ha fatto marcia indietro a Unica Sport affermando che non si riferiva al club etneo. La sostanza, però, poco cambia: il Catania, così come la Casertana, saranno deferiti alla Covisoc e poi penalizzati di due punti.

Intanto oggi ci sarà il proseguimento del Consiglio di Amministrazione. Bisognerà capire chi prenderà il posto dei dimissionari Davide Franco e Giuseppe Caruso con Giuseppe Gitto e Giuseppe Di Natale in bilico. Soprattutto il secondo, attuale amministratore delegato, sembrava ormai vicino all'addio, ma nelle ultime ore, così come segnala La Sicilia, pare ci sia stato un ripensamento. Il ruolo avuto da Di Natale dal 3 febbraio ad oggi è stato fondamentale: ha ricompattato l'ambiente, ha dato fiducia a Lucarelli e squadra. In caso di addio dell'attuale a.d. non è escluso che anche Lucarelli possa fare un passo indietro: bisogna evitare questo che significherebbe una catastrofe sportiva, un vero peccato per il processo virtuoso del club delle ultime settimane.