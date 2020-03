Coronavirus: superati i 200 mila casi nel mondo

Da pochi minuti sono stati superati i 200 mila casi nel mondo di contagiati da Coronavirus. La pandemia che sta fermando il mondo, ha toccato al momento 167 nazioni. Attualmente ci sono 111.436 casi attivi, 82.813 guariti e 8.010 decessi.

La Cina è lo stato con più casi accertati: 80.894 il totale con 3.237 decessi, l'Italia occupa il secondo posto con 31.506 contagiati e 2.503 morti, terzo l'Iran che ha 16.169 casi confermati e 988 decessi.

Ieri il diretto generale dell'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, aveva lanciato un monito a tutti i Paesi, esortandoli ad applicare tutte le misure necessarie e soprattutto a fare tamponi:

Abbiamo assistito a una rapida escalation di misure di distanziamento sociale, come la chiusura delle scuole e la cancellazione di eventi sportivi e altri incontri. Non abbiamo visto, invece, la stessa crescita nei test, nell'isolamento e nella ricerca dei contatti che è fondamentale per avere risposte. Il modo più efficace per prevenire le infezioni e salvare vite umane è spezzare la catena di trasmissione e per farlo bisogna testare e isolare. Non puoi combattere il fuoco con gli occhi bendati, non possiamo fermare questa pandemia se non sappiamo chi è infetto. Il nostro consiglio per tutti i Paesi è semplice: tamponi, tamponi, tamponi.

I DATI PER NAZIONE(PRIME 10) AGGIORNATI ALLE 11.30: