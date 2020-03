Catania, Di Natale rimane amministratore delegato. Astorina presidente

Giornata chiave per il Calcio Catania. In mattinata si è tenuto a Torre del Grifo il Consiglio di Amministrazione per ridistribuire le deleghe dopo le dimissioni dei consiglieri Davide Franco e Giuseppe Caruso. Nessuna sorpresa rispetto alle ultime indiscrezioni: Giuseppe Di Natale rimane in sella come amministratore delegato del club, con i poteri decisionali già affidati lo scorso 3 febbraio. Il nuovo presidente è Gianluca Astorina, commercialista, attuale liquidatore di Finaria. Ignazio Scuderi, invece, prende il posto di Giuseppe Gitto e sarà il nuovo vice presidente.