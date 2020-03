Monopoli, il messaggio di Scienza: "Restate a casa"

Attraverso le colonne della Gazzetta dello Sport, il tecnico del Monopoli, Giuseppe Scienza, ha voluto lanciare un messaggio a tutti:

"Volevo lanciare un messaggio. Ho l’impressione che in Italia, fin quando il problema non tocca da vicino, non si riesce a percepire il rischio che si corre. La gente sta morendo in ospedale senza uno straccio di parente che gli possa stare vicino nell’ultimo soffio di vita.I famigliari non possono andare a trovarlo neanche da morto, tanto meno fargli il funerale.Questa è la situazione. Se qualcuno si è scoperto improvvisamente maratoneta o va in giro incurante pensando di essere immune al problema, non è assolutamente così. Stiamo attenti. Stare a casa non è un problema, il mio vero assillo è stare lontano da loro. Ogni sera massacro i miei figli al telefono intimando loro di non mettere il naso fuori di casa. In questo momento mi sento impotente, non tutti abbiamo capito che servono 15 o 20 giorni di rispetto integrale delle regole per dare una botta a questo maledetto virus".