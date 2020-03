Coronavirus, Alaves: 15 casi, tra cui 3 giocatori, tutti asintomatici

L'Alaves, club di Liga attualmente in 14° posto in classifica, ha comunicato oggi di aver registrato quindici casi di contagio, tra i quali vi sono 3 calciatori non ancora specificati (la foto di copertina ritrae l'attaccante Lucas Perez Martinez, ma non significa necessariamente che sia lui uno dei calciatori colpiti dal COVID-19).

Anche la Spagna, come l'Italia, ha preso ormai provvedimenti drastici per evitare la diffusione ed il contagio del Coronavirus.