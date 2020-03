Da S. Giorgio la Molara alla Liguria: la lunga mano della solidarietà

San Giorgio la Molara, paesino altocollinare del Sannio, in provincia di Benevento, da sempre vive all’insegna della generosità e della solidarietà.

L’emergenza COVID-19 sta mettendo in ginocchio l’intera popolazione, ed al Sud più che in altre parti, complice anche l’assenza di strutture e la polverizzazione delle industrie che sta flagellando l’economia costretta ad una “sospensione forzata” delle proprie attività per informarsi alle disposizioni governative vigenti.

Come spesso accade, però, il Sud risponde con prodigalità ed altruismo. Sarà forse l’innato senso di adattamento e comunque le necessità della vita ma a San Giorgio la Molara si cerca di far fronte comune contro questo “nostro nemico invisibile”. E così la Confezioni San Giorgio Srls, con il suo responsabile Michele Vicario, sta cercando di fornire un aiuto all’intera collettività. L’attività principale, che per ovvie ragioni ha subito un arresto involontario, si è prontamente riconvertita in produzione di mascherine anti COVID-19. Ovviamente non si tratta di prodotti che hanno l’arroganza di competere con le imprese specializzate, ma sicuramente offrono un ottimo ed efficace sostituto alla inspiegabile mancanza di forniture di quelle professionali. Sono prodotte in cotone al 100%, lavabile e disinfettabile, quindi riutilizzabili e realizzate artigianalmente dagli operai e dalle sarte dell’azienda.

La distribuzione delle stesse, già realizzate in alcune migliaia, sono a cura e spese dell’azienda, che ha fornito anche all’Amministrazione Comunale di San Giorgio la Molara (Bn) circa 1500 pezzi ed al Comune di Buonalbergo (Bn) circa 400 pezzi per la ripartizione alla cittadinanza. Michele Vicario ha dichiarato che l’azienda non ha intenzione di lucrare sulla devastata situazione sanitaria e pertanto la fornitura e la distribuzione delle mascherine sarà gratuita. Una parte della spedizione (600 mascherine) è già partita per Santa Margherita Ligure (GE), dove la Cantieri Sant’Orsola, azienda storica e leader nel settore navale, provvederà alla loro distribuzione.

Secondo l’amministratore della Confezioni San Giorgio srls, Vicario, “sono questi i momenti in cui bisogna cercare di collaborare e cooperare al massimo delle proprie possibilità e la nostra azienda, anche in considerazione della sempre più crescente domanda di mascherine, ha ritenuto utile offrire un proprio contributo. Saremo sempre a disposizione”.

Lodevole l’iniziativa, testimonianza viva del senso di solidarietà dell’azienda e della profonda generosità del titolare.