Catania, Scuderi: "Faremo il possibile, ma la situazione è difficile"

Ignazio Scuderi è stato nominato quest'oggi nuovo vice presidente del Catania. Il nuovo dirigente del club etneo ha parlato ai microfoni dei colleghi di Antenna Uno Notizie; queste le sue prime parole: “Sono stato nominato all’improvviso e ho accettato per telefono. Mi servirà qualche giorno per comprendere la situazione. Non perdo una partita del Catania da quando avevo 5 anni e poi l’ho seguita nella causa 1991 col compianto presidente Massimino e 2003 con Gaucci. Faremo tutto il possibile, anche se mi preannunziano una situazione difficile. Sono un tifoso di questi colori e conosco il valore della matricola“.