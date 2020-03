Coronavirus. Conte: "Misure funzionano, blocco totale si allungherà"

Il Premier Giuseppe Conte, in un colloquio concesso al Corriere della Sera, ha spiega come il blocco totale andrà quasi certamente avanti oltre il 3 aprile. Le voci si rincorrevano già da un paio di giorni e anche il comitato tecnico-scientifico sembra andare verso questa direzione.

"Abbiamo evitato il collasso del sistema, le misure restrittive stanno funzionando, è chiaro che i provvedimenti che abbiamo preso, sia quello che ha chiuso molto delle attività aziendali e individuali del Paese, sia quello che riguarda la scuola, non potranno che essere prorogati alla scadenza".

Lo stesso Premier ha spiegato come i cittadini debbano usare il buonsenso e che le sanzioni previste vanno applicate in modo severo, si dice d'accordo anche con i sindaci che hanno deciso di chiudere le ville e i parchi perché i luoghi pubblici sono diventati punti di assembramento. Spiega, inoltre, che al momento non sono previste altre misure restrittive, ma che se le attuali non verranno rispettate si dovrà agire anche in questo senso. Si dichiara anche molto soddisfatto di tutte le misure prese fino a questo momento dal proprio Governo.