Potenza, pagati gli stipendi dei dipendenti e il fitto del Viviani

Il Potenza ha provveduto al saldo degli emolumenti di calciatori, staff e collaboratori fino al 29 febbraio. La società rossoblu aveva inoltre provveduto al pagamento del canone di gestione dello stadio "Alfredo Viviani" nonostante il Decreto "Cura Italia" del 16 Marzo abbia sospeso il pagamento di fitto per gli impianti sportivi. Il presidente Caiata, insieme ai vicepresidenti Fontana e Iovino, esprime viva soddisfazione per aver ottemperato agli impegni presi con i propri tesserati in un così delicato momento per l'intero Paese, col fine di garantire loro maggiore stabilità in questo periodo di isolamento.