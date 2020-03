Picerno, Curcio: "Rispettiamo le misure previste e restiamo a casa"

"E' una situazione difficile. Faccio appello a tutti di rispettare le misure previste e di restare a casa. Stiamo combattendo contro qualcosa di invisibile. E solo stando a casa e rispettando le regole possiamo vincere", ha dichiarato in una video intervista il patron del Picerno Donato Curcio, che ha aggiunto: "Picerno è nel mio cuore, avevo già in programma di venire a breve, ma purtroppo non è più possibile. Speriamo passi tutto al più presto". Le dichiarazioni integrali nel video.

Ufficio Stampa Az Picerno