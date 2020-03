Juventus: autorizzato dal Club, Higuain vola in Argentina dalla madre

Secondo quanto riportato da Sky Sport, Gonzalo Higuain sarebbe stato autorizzato dalla Juventus ad interrompere la quarantena e volare in Argentina dalla madre malata.

La quarantena era stata imposta anche al bomber argentino dopo la positività al COVID-19 di Daniele Rugani (alla quale si è aggiunta poi la notizia della positività al Coronavirus di Blaise Matuidi).

Non solo Higuain, però. Anche Sami Khedira e Miralem Pjanic avrebbero già lasciato le loro rispettive abitazioni, in accordo con il club bianconero, per raggiungere i propri familiari fuori dall'Italia.