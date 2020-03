Milan, R. Leao dovrà risarcire lo Sporting Lisbona per 16,5 milioni

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Rafael Leao, attaccante del Milan, sarebbe stato condannato dal Tribunale arbitrale sportivo portoghese a versare 16,5 milioni di euro allo Sporting Lisbona, come forma di risarcimento per essersi svincolato dal club in maniera unilaterale.

Rafael Leao, classe '99 (20 anni), ha disputato 22 partite con il Milan in questa stagione, segnando 2 gol e firmando 2 assist.