Coronavirus,Kolarov pessimista: "Difficile si possa riprendere presto"

Aleksandar Kolarov, terzino della Roma, è intervenuto sul tema Coronavirus e sulla sospensione delle partite ai microfoni del portale serbo sportklub.

"Il Calcio in questo momento non è una priorità. Sinceramente, non so come si possa ricominciare a maggio e concludere entro il 30 giugno tutti gli impegni. Io lo spero ma non sono molto ottimista", esordisce Kolarov.

"Dovremmo giocare 17 o 18 partite in due mesi circa. Fisicamente si potrebbe sopportare in qualche modo, ma vista la situazione in Italia, non ho idea di come possa accadere. In Cina hanno messo le cose sotto controllo per quattro mesi, ma il loro regime è molto più rigoroso che in qualsiasi parte d'Europa".