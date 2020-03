Coronavirus, la Turchia sospende la Super Lig

Il Ministro dello Sport turco Muharrem Kasapoglu ha annunciato, in data odierna, di aver sospeso la Super Lig (la nostra Serie A) per almeno un mese, a causa dell'emergenza legata al rischio di contagio dal Coronavirus (COVID-19).

La decisione era ormai inevitabile, tenendo conto che anche l'allenatore del Galatasaray, Fatih Terim, si era detto favorevole ad una sospensione del torneo, anziché farlo continuare giocando le prossime partite a porte chiuse.

La Classifica della Super Lig vede nelle prime tre posizioni il Trabzonspor (53 punti), l'Istanbul Basaksehir (53 punti) ed il Galatasaray (50). Da ora, però, il pallone non rotolerà più per un po' di tempo, anche in Turchia.