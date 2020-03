Coronavirus. Benevento. Vietato vendere dolci alle attività miste

Dopo le molte segnalazioni ricevute in mattinata per file davanti ad esercizi commerciali che vendevano dolci in occasione della Festa del Papà, il Comune di Benevento ha emesso una ordinanza che vieta la vendita di prodotti dolciari per le cosiddette attività "miste", cioè quelle che, oltre alla vendita di prodotti di prima necessità come il pane, producono e commercializzano anche dolciumi. Questo il testo dell'ordinanza:

IL SINDACO

[...] ORDINA

- Il pieno rispetto delle normative vigenti e nello specifico la non produzione di prodotti da pasticceria e simili, così come espressamente vietate dal DPCM e dalle ordinanze del PGRC;

- Agli organi di polizia, ed in particolare alla Polizia Municipale, sono demandati il controllo di quanto disposto e l'applicazione delle sanzioni previste delle su menzionate disposizioni emergenziali.

DISPONE

la notifica ai titolari delle attività miste a cura della Polizia Municipale.