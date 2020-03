Coronavirus. Salvemini: "Chiuso il cimitero. Un nuovo caso in città"

"Abbiamo chiuso il cimitero alle visite dei propri cari. E' un provvedimento estremo e doloroso, mi rendo conto che per molti è motivo di consolazione psicologica, però in questa fase dobbiamo evitare spostamenti non assolutamente necessari". Così il sindaco di Lecce, Carlo Salvemini, ha spiegato le nuove disposizioni in città.

"Naturalmente il cimitero resta aperto per la tumulazione delle salme con massimo 2 parenti per defunto e verrà garantito l'accesso ai responsabili delle colonie feline presenti. Ho anche stretto le disposizioni riguardo la vendita di generi alimentari su strada, erano ancora presenti dei mercatini in alcune parti della città. Restano autorizzati il mercato di Settelacquare e quello di Porta Rudiae".

Salvemini ha poi aggiunto che il pagamento delle pensioni avverrà anticipato al 26 di marzo e verrà scaglionato in ordine alfabetico fino al primo di aprile, chiaramente per evitare ressa e assembramenti agli sportelli. Il sindaco poi ha espresso la sua preoccupazione per il weekend in quanto si prevede bel tempo e preannuncia il probabile arrivo di un'ordinanza della regione Puglia che stringerà ancora di più la possibilità di uscire di casa.

Lo stesso ha poi aggiunto che a Lecce città si registra un solo nuovo caso di positività di Coronavirus(chiaramente aggiornato ai dati di ieri): "Si è fiduciosi, ma non bisogna mollare di un millimetro. Quindi invito tutti i cittadini a rispettare le misure previste".