Coronavirus. De Luca: "Faremo di tutto per evitare la catastrofe"

Il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha appena terminato un messaggio in diretta Facebook con il quale ha aggiornato la cittadinanza campana circa lo stato dell'emergenza coronavirus sul nostro territorio.

Il Governatore campano ha parlato di situazione attualmente sotto controllo anche se, viste le continue violazioni degli obblighi imposti dalla legge stante l'emergenza, ha ancora caldeggiato l'intervento dell'Esercito per un maggiore controllo del territorio volto ad evitare il proliferare del contagio.

Lo stesso Presidente ha poi spiegato quali sono i piani in atto per fronteggiare l'emergenza dal punto di vista sanitario con il potenziamento delle strutture ospedaliere e l'acquisto di nuove macchine per la respirazione assistita.