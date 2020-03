Bari, Simeri: "Restare a Bari? Lo farei il più a lungo possibile qui"

Simone Simeri, attaccante del Bari, attraverso i canali social della società, ha risposto alle domande dei tifosi:

"Il calore della gente? E' un qualcosa di straordinario, di emozionante. Ancora oggi, dopo due anni, avverto l'ebrezza di giocare al San Nicola con tutti quei tifosi che cantano l'inno. Rimarrei il più a lungo possibile qui a Bari. In questi giorni mi sento spesso con gli altri, siamo tutti sulla stessa barca. Non siamo abituati a stare chiusi in casa, ma è giusto rispettare le regole".