Coronavirus, il Governo: "Supermercati resteranno aperti nel weekend"

"I supermercati, gli ipermercati e i negozi di generi alimentari resteranno aperti durante il fine settimana". Con una breve nota è dovuto intervenire il Governo per smentire le voci che si rincorrevano nelle ultime ore di una possibile stretta degli orari e anche dei giorni di apertura dei supermercati.

Sulla questione era già intervenuto Matteo Renzi, leader di Italia Viva, che riteneva controproducente ridurre gli orari dei negozi di generi alimentari:

Non sono giorni facili. Serve molta lucidità. Invito coloro che hanno responsabilità a decidere senza rincorrere gli umori ma seguendo il buon senso. Ridurre gli orari dei negozi crea solo più problemi: più calca, più code, più contagi. Aiutiamoci tutti e insieme ce la faremo.

Alla diffusione della notizia sulla presunta riduzione degli orari a Milano si sono create lunghe code nei supermercati. Come affermato dal sindaco della città, Giuseppe Sala:

La politica è chiamata ad una grande prova di maturità in una situazione complessa e incerta, tutti noi stiamo imparando un po' di più giorno per giorno. Bisogna ascoltare i cittadini e non possiamo farci travolgere dall'emotività, un'altra regola è che le cose prima si fanno e poi si dicono. Il rischio di semi annunci preventivi è un grande rischio e vi faccio due esempi: il primo è che ieri è uscita la notizia che si sta pensando ad una riduzione degli orari dei supermercati e oggi si sono create code chilometriche fuori dai supermercati. Secondo: ieri abbiamo avuto una visita gradita dalla croce rossa cinese che si è poi stupita che il trasporto pubblico a Milano sia ancora attivo e qualcuno ha ipotizzato una chiusura, sui social molti me l'hanno chiesto. Io dico solo che prima di tutto bisogna pensare alle conseguenze di alcune azioni: come andrebbero a lavorare, ad esempio, le cassiere dei supermercati? Il mio invito è parliamo di meno e facciamo di più".