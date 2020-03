Coronavirus, Papu Gomez: "Troppa gente per strada, non va bene"

L'attaccante argentino dell'Atalanta, Alejandro El Papu Gomez, ha pubblicato un appello sul proprio profilo Instagram ufficiale, rivolto a tutta Italia, in merito all'emergenza legata al contagio da Coronavirus (COVID-19).

Riportando un video della conferenza del presidente della Lombardia, Attilio Fontana, utilizzando le parole del vicepresidente della Croce Rossa cinese. Queste le parole di Gomez: "Le misure sono poco rigorose, se non cambiamo il modo di affrontare questo problema il virus continuerà a circolare. Ci sono ancora troppe persone per strada che usano il trasporto pubblico e senza mascherina. Come ha affermato Shuopeng, quello che stiamo vivendo assomiglia molto a quello che hanno vissuto a Wuhan in Cina".

In quale altro modo possiamo aiutarvi a capire che è fondamentale restare a casa...?