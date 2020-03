Coronavirus. Salvemini: "Altri 4 casi a Lecce città"

Il sindaco di Lecce, Carlo Salvemini, ha aggiornato i dati di contagio da Coronavirus in città. Rispetto a ieri si registrano altri 4 casi di persone contagiate, anche se c'è moderato ottimismo in quanto al momento in Puglia la curva è piuttosto stabile e questo consente di poter prestare regolarmente cure a chi ne ha bisogno. Le sue parole:

"I casi positivi di Coronavirus in città sono saliti a 21(in precedenza erano 17, i dati sono aggiornati con il bollettino della Protezione civile di ieri, ndr), l'andamento della curva cresce in tutta la Puglia, ma è comunque nella previsione che la task regionale giudica "pacata". La percentuale di occupazione di posti letto in terapia intensiva, ad oggi, è del 9% ed è allineata a quella di gran parte delle regioni del sud Italia. Questo significa che la propagazione del contagio sta avvenendo in forme molto più lente che nel resto della penisola, ovviamente per avere la definitiva conferma dobbiamo aspettare altre settimane.

Questo ce l'ha precisato il professor Luigi Lopalco, noi non possiamo che prolungare ulteriormente la riduzione degli spostamenti, probabilmente ci saranno altre due settimane prima di potersi sedere e capire come andare avanti. Il bollettino della Protezione Civile ribadisce la sofferenza di alcune aree del nostro paese: ad esempio la Lombardia, ma adesso anche le Marche che ha delle aree di contagio particolarmente pesanti".

Lo stesso ha spiegato che i parchi non saranno più utilizzabili, quelli perimetrati erano già stati chiusi. Il primo cittadino spiega anche che da oggi si potrà correre solo vicino casa e che la Polizia Locale ha già emesso le prime sanzioni di persone che correvano ben lontano dalla propria abitazione. Chiusi il bar della stazione e quelli delle stazioni di servizio che fino ad oggi potevano essere regolarmente aperti come prevedeva il decreto.