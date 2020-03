Lecce: ripresa degli allenamenti rinviata a data da destinarsi

Il Lecce sceglie di rinviare a data da destinarsi la ripresa degli allenamenti. La stessa era prevista per lunedì, ma vista l'emergenza sanitaria che continua a vivere l'Italia, la società di Via Colonnello Costadura ha scelto di non riprendere e quindi di non mettere inutilmente a rischio i propri atleti. Il comunicato:

"L'U.S. Lecce spa comunica che, vista l'attuale situazione di emergenza sanitaria, la ripresa degli allenamenti, fissata per lunedì 23 marzo p.v, è stata posticipata a data da destinarsi.

La condizione fisica e lo stato di salute dei calciatori continueranno ad essere monitorate giornalmente, a distanza, dallo staff tecnico e da quello medico".