Coronavirus - Puglia 94 nuovi casi e 3 morti. Bollettino del 21 marzo

Vediamo nel dettaglio i dati della Regione Puglia, ormai allineati a quelli della Protezione Civile, di diffusione del Coronavirus aggiornati alle ore 18.00 del 21 marzo 2020.

I nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore in Regione sono 94 con 3 nuovi decessi. Questo il dettaglio dei contagi di oggi suddiviso per provincia:

29 nella Provincia di Bari;

2 nella Provincia Bat;

10 nella Provincia di Brindisi;

27 nella Provincia di Foggia;

15 nella Provincia di Lecce;

2 nella Provincia di Taranto;

9 in fase di attribuzione della relativa provincia.

I tre decisi registrati sono uno nella provincia di Bari, uno nella provincia di Brindisi e uno in quella di Foggia.

Fino ad oggi in Puglia si sono registrati, in totale, 675 contagiati da Coronavirus con un totale di decessi pari a 29. Il dettaglio per provincia:

194 nella Provincia di Bari;

32 nella Provincia Bat;

94 nella Provincia di Brindisi;

190 nella Provincia di Foggia;

103 nella Provincia di Lecce;

35 nella Provincia di Taranto;

27 in fase di attribuzione della relativa provincia o residenti altra regione.