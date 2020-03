300.000 casi nel mondo, 12.948 morti. Il Coronavirus non si ferma

300.277, alle ore 19:25, i casi nel mondo contagiati da Coronavirus, solo tre giorni fa si era superata la soglia dei 200.000. Numeri impressionati, crescita mondiale esponenziale, 100.000 infetti in poco più di 48 ore fanno riflettere, 12.948 morti e 94.625 dimessi/guariti.

La pandemia che sta facendo tremare il mondo ha toccato al momento 186 nazioni. Il diretto generale dell'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, lancia un appello al mondo intero:

"Anche se non vi ammalate, le scelte che fate su dove andate potrebbero fare la differenza tra vita e morte per qualcun altro. Ogni giorno il Covid-19 sembra raggiungere un nuovo tragico record. Sono stati riportati all'Oms numeri altissimi di persone che hanno perso la vita in tutto il mondo. Wuhan non ha registrato nuovi casi per la prima volta dall'inizio della pandemia. Proprio questa città offre speranza al resto del mondo, anche la situazione più grave può essere ribaltata. Ovviamente serve cautela, la situazione può cambiare. Ma l'esperienza di città e paesi che hanno respinto il Coronavirus offre speranza e coraggio al resto del pianeta".