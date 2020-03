Coronavirus. Salvemini: "4 nuovi casi a Lecce. 2 persone denunciate"

La classica conferenza stampa del Sindaco di Lecce, Carlo Salvemini, sugli aggiornamenti dell'epidemia da Coronavirus. Queste le ultime notizie riportate dal primo cittadino:

"A Lecce città con l'ultimo bollettino i casi positivi sono 25, mentre ieri erano 21. L'andamento della curva epidemica nella regione si conferma lenta e questo è un risultato importante, naturalmente le capacità predittive hanno durate limitate nel tempo e devono essere sempre confermate periodicamente. Bisogna avere prudenza che è doverosa e necessaria. L'andamento che sembra consolidarsi è che la diffusione è sotto controllo e questo è ribadito dai posti di terapia intensiva utilizzati che al momento sono all'11%. Se facciamo l'analisi con i dati a livello nazionale i dati sono chiari: in alcune regioni siamo quasi al 100% di posti occupati.

In ragione anche di questo dato si è deciso con un provvedimento, non ancora noto nei dettagli, di concerto con le Regioni del nord che chiedevano ulteriori restrizioni delle misure di contenimento, di sospendere le così dette le attività produttive non necessarie. Questo perché nel distretto industriale del Nord Italia si è constatato che circa la metà degli spostamenti avveniva per ragioni di lavoro e questo provocava un indebolimento del precedente provvedimento. Ieri ho visitato i padiglioni del nuovo DEA che adesso è ospedale-covid, quindi tutto è organizzato in ragione di questa epidemia. I dispositivi di protezione individuale per medici e infermieri scarseggiano in tutta Italia, anche se sembra che la questione è in via di risoluzione, ci tenevo quindi a ringraziare tutto il personale sanitario. Per quanto riguarda le mascherine per i normali cittadini, in questi giorni stiamo ricevendo tante disponibilità di aziende private che stanno producendo e donando mascherine. La distribuzione spetta alla Protezione Civile che chiaramente darà priorità alle persone più fragili, i numeri ai quali rivolgersi sono 0832.230049 e 360.1055312(stesso numero da utilizzare per le consegne a domicilio).

Continua l'attività di controllo da parte delle Forze dell'ordine. Ogni giorno riceviamo tante segnalazioni, ho verificato di persona che c'è un controllo attento e vorrei fare una doppia raccomandazione: uscite da casa solo per le necessità previste e non vi allarmate se affacciandovi trovate delle file di concittadini davanti alle attività commerciali che sono autorizzare a restare aperte. E' inevitabile che si creano file in quanto gli accessi sono contingentati, in questi casi le forze dell'ordine non possono intervenire. Ieri sono state controllate 48 attività commerciali e 57 spostamenti di cittadini, 2 sono stati denunciati. Da martedì non è arrivato alcun pullman dal nord italia, per quanto riguarda gli arrivi attraverso treni da mercoledì diversi sono stati soppressi, c'è solo un treno da Roma Termini, da inizio settimana sono scesi a Lecce 150 cittadini che facevano rientro per raggiungere la propria residenza, naturalmente hanno ricevuto l'ordinanza che obbliga la messa in quarantena.

Per quanto riguarda i Call center, si sono registrati un paio di casi positivi. Ricordo a tutti che è stata emanata l'ordinanza numero 183 della Regione Puglia che fa obbligo di sanificazione ai responsabili, che fa obbligo dell'osservanza dei protocolli anti contagio, che fa obbligo dell'applicazione delle misure di sicurezza interpersonale. I controlli finora eseguiti hanno dato esito negativo, ora si tratta di verificare se il nuovo decreto indica queste attività come necessarie o se tra quelle per le quali si dispone la sospensione. Chiudo con una raccomandazione: ognuno di noi deve fare la sua parte, usciamo solo per motivi di salute, per raggiungere il proprio luogo di lavoro e in casi di estrema e urgente necessità che però devono essere documentati con l'autocertificazioni. Fare questo è manifestazione di amor proprio, ma anche per proteggere gli altri, principalmente chi è più fragile e ha più bisogno".