Il grido dell'Asd Ponte '98: Covid-19, sindaco Fusco ci sei?"

Arriva anche il grido dell'Asd Ponte ‘98 contro il sindaco Marcangelo Fusco e la sua amministrazione comunale “per la loro totale assenza in questo momento di emergenza nazionale, anzi mondiale”.

“Noi - spiegano dal sodalizio pontese - stiamo aspettando ancora riscontri, con tanto di certificazione, delle attività di sanificazione e disinfestazione fatte all'impianto sportivo G.Ocone . Ad oggi zero notizie sia da parte della società che gestisce l’impianto e sia da parte del sindaco che si è lavato le mani dicendo che l’As Dragon, gestore del G. Ocone, deve provvedere alla disinfestazione ecc. Ora stiamo tutti a casa , come è giusto che sia , ed invitiamo tutti a rispettare le norme che ci vengono dettate dalle autorità nazionali e regionali... ma un giorno, speriamo quanto prima, tornerà la normalità e vorremmo trovare un ambiente sanificato”.

E non si fermano qua i componenti del Ponte ‘98: “L’aspetto negativo in questo momento arriva da chi, per legge, è responsabile della salute pubblica. Ovvero il Sindaco. In un momento di preoccupazione come questo che i pontesi (inutile negarlo) stanno vivendo, il primo cittadino è assente su tutti i fronti. E questa - concludono dall’associazione Ponte ‘98 - e’ l’ennesima occasione persa del Sindaco per lavorare nell’interesse di Ponte. Peccato!”