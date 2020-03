Coronavirus - Molise: 5 nuovi casi. Attualmente sono 52 i positivi

Dopo la giornata nera di ieri con 11 persone risultate positive al coronavirus, oggi in Molise si sono registrati altri 5 casi, secondo i dati riferiti dal Dipartimento della Protezione Civile. 5 casi che fanno salire a 66 i positivi. Per fortuna non ci sono stati decessi con il dato fermo a quota 7. Fermo a quota 7 anche il numero delle persone guarite.

Le persone attualmente positive sono 52 di questi 24 ricoverati con sintomi, 7, una più di ieri, in terapia intensiva e 21 in isolamento domiciliare.

