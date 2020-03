Coronavirus. Salvemini: "Un nuovo caso in città. Altri due denunciati"

Il consueto appuntamento con Carlo Salvemini, sindaco di Lecce, in merito agli aggiornamenti sull'epidemia di Coronavirus in città. Queste le sue parole:

"Abbiamo un po' di novità rispetto alla giornata di ieri che è importante condividere e chiarire, anche a fronte a diverse perplessità e confusioni che si sono create. Cominciamo dai dati in Città, i positivi a Lecce ad oggi sono 26, quindi uno solo in più rispetto a ieri. Anche in Puglia la situazione resta stabile giorno dopo giorno, quindi bisogna dire che si sta rallentando la propagazione. L'indice di occupazione dei posti letto della terapia intensiva è sempre all'11%, questo è un dato molto importante. Non dobbiamo cedere di un millimetro e dobbiamo continuare ad osservare scrupolosamente le indicazioni che ci vengono date dal Governo.

Di fatto c'è la sospensione di attività produttive, salvo quelle espressamente escluse perché considerate essenziali per l'interesse nazionale. C'è chiaramente preoccupazione per il futuro, bisognerà mettere mano ad un grandissimo sforzo di ricostruzione economica e sociale. Come dicevamo restano aperte alcune filiere considerate importantissime: settore agroalimentari, farmaceutica, logistica e trasporti, editoria e quella della così detta ospitalità. Ovviamente nei prossimi giorni ci sarà bisogno di ulteriori chiarimenti su chi potrà aprire e su chi no.

Un'altra novità del Decreto è quella del divieto di spostamento. Per muoversi all'interno dello stesso Comune restano le stesse regole che c'erano precedentemente, mentre per muoversi in un comune diverso rispetto a quello in cui ci si trova si può fare solo per esigenze lavorative, per situazioni di assoluta urgenza o per motivi di salute. L'altra importante novità introdotta dal decreto è che è stata cancellata la norma che consentiva il rientro alla propria abitazione, domicilio o residenza, questo significa che sono di fatto sospesi i trasferimenti "infra-regionali". Vi riferisco di alcuni casi che mi vengono evidenziati e che danno una percezione più realistica di quello che questo divieto comporta: ci sono tutti i nostri studenti erasmus, dottorandi o borsisti che in ragione di un'epidemia ha colpito tutta Europa possono rientrare nel nostro Stato. La Farnesina sta organizzando voli speciali di rientro, queste persone arriveranno a Roma, ma non potranno rientrare a casa, ovviamente se non abitano lì.

I controlli delle Forze dell'Ordine vanno sempre avanti e non si interrompono mai. Ieri sono state 77 le persone fermate e 2 i denunciati. Oggi si stanno concentrando anche sulle attività commerciali. Più tardi vi informeremo su alcuni nuovi servizi che stiamo organizzando per il nostro comune, soprattutto per i soggetti più fragili".