Inter, Skriniar è stato eletto miglior calciatore slovacco dell'anno

La federazione calcistica slovacca, in collaborazione con il quotidiano Pravda, ha eletto Milan Skriniar come miglior calciatore della sua Nazione.

Sul podio, in seconda posizione di questa speciale classifica, il portiere Martin Dubravka del Newcastle. Segue Marek Hamsik, ex capitano del Napoli. Lobotka e Kucka occupano rispettivamente il 4° ed il 5° posto tra i giocatori slovacchi più apprezzati.

In questa stagione, in maglia nerazzurra, Skriniar ha collezionato 32 presenze. Da quando è in Serie A, per lui 118 presenze, 4 gol e 3 assist.