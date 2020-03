Coronavirus, Inter: termina l'isolamento. Nessun nuovo caso registrato

In seguito alla notizia della positività del giocatore della Juventus Daniele Rugani, i giocatori dell'Inter avevano comunicato la decisione di mettersi in autoisolamento, in relazione all'emergenza legata al contagio da Coronavirus.

Termina in data odierna l'isolamento di tutti i tesserati nerazzurri, che potranno tornare ad uscire di casa, ma soltanto (come tutti) nei limiti previsti dall'attuale ordinamento.

Fortunatamente, nessun altro giocatore dell'Inter, ad oggi, è risultato positivo al COVID-19.