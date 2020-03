Coronavirus, Bundesliga: il Wolfsburg riprende ad allenarsi

Che ci crediate o meno, il Wolfsburg, squadra di Bundesliga (Germania), ha ripresto questa mattina gli allenamenti, in vista della ripresa del Campionato fissata in data 2 aprile.

Per la ripresa (moderata) delle attività, sono state prese particolari precauzioni, come la misurazione della temperatura corporea ed il mantenimento della distanza minima di sicurezza. Ai giocatori è stato inoltre chiesto di disinfettare la doccia dopo l'utilizzo.

Queste le parole dell'amministratore delegato Jorge Schmadtke, come riportato da SportMediaset: "Non ci appare realistico, ma allo stato attuale la Bundesliga riparte il prossimo 2 aprile. Dobbiamo prenderne atto e prepararci in tal senso".

Il Wolfsburg occupa la 7° posizione in Bundesliga con 36 punti, ed è in piena lotta per un posto in un Europa League (lo Schalke 04, sesto, dista appena un punto).