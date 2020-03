Coronavirus, Mancini: "Quando finirà, amichevole Nazionale-Medici"

Roberto Mancini, CT della Nazionale Italiana di Calcio, ha lanciato un bellissimo messaggio rivolto a tutti i medici ed infermieri attualmente impegnati nella lotta al Coronavirus.

Intervistato durante la trasmissione "Che Tempo Che Fa" di Rai 1, Mancini ha infatti dichiarato: "Quanto tutta questa storia sarà finita, sarebbe bello organizzare una partita tra le Nazionali di Calcio, maschile e femminile, contro medici ed infermieri, per tutto quello che stanno facendo per noi. Ne parlerò con il Presidente, ma penso proprio si possa fare".

"Bisogna avere rispetto dei medici, bisogna ringraziarli sempre e non solo oggi, o in casi come questi", sottolinea il CT.

Poi un messaggio positivo rivolto a tutti: "Prima o poi la vita normale dovrà ricominciare. Sarà difficile, soprattutto all'inizio, ma ripartiremo e speriamo di farlo velocemente".

Guidata da Roberto Mancini, l'Italia ha superato il Gruppo J di qualificazione ad Euro 2020 (ora Euro 2021) a punteggio pieno: 10 partite, 10 vittorie per 30 punti, 37 gol segnati e appena 4 subiti (soltanto Belgio e Turchia hanno fatto meglio in termini difensivi, subendo 3 gol).