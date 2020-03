Bari, Berra: "Dobbiamo resistere, alla fine saremo tutti più felici"

Il terzino del Bari, Filippo Berra, attraverso un post pubblicato sul suo profilo Instagram, ha detto la sua su questo difficile momento:

"È la prima volta nella nostra storia che ci chiedono di non poter fare sport cioè la nostra vita, il nostro lavoro, la nostra passione.È difficile, ma dobbiamo resistere e restare a casa, lasciamo da parte la voglia di andare a correre ancora per un po’, lo facciamo per la nostra nazione e per la salute di tutti noi. Alleniamoci a casa in qualche modo anche un po’ arrangiati, ma saremo ancor più felici di poterlo fare, di poter correre ovunque appena sarà tutto finito".