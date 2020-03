Nocerina: iniziativa benefica da parte di squadra e staff tecnico

Una lodevole iniziativa della squadra e dello staff della Nocerina: un gesto di solidarietà per dare un aiuto concreto in questo momento fi difficoltà.

La nota della società

I calciatori e lo staff dell’ASD Nocerina 1910, hanno deciso di devolvere in beneficenza un piccolo contributo per la dotazione di dispositivi di protezione individuale, per l’U.O.C. di Radiologia dell’P.O. Umberto I di Nocera Inferiore.

Questo atto fortemente partecipe, ci trasmette una profonda vicinanza e ci porta a comprendere come dobbiamo essere tutti uniti, davanti a valori imprescindibili e universali come quelli della solidarietà umana.

#andràtuttobene