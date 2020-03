Catania, Curcio: "Qui accolto benissimo, possiamo far bene"

Alessio Curcio, attaccante del Catania, ha parlato ai microfoni di Unica Sport. Tanti gli argomenti trattati nel corso dell'intervista con la punta del club etneo: "Proverò a ripetere a Catania la stagione prolifica all’Arzachena. I presupposti ci sono perché Catania è un posto che mi piace molto e la squadra mi ha accolto come meglio non potevo chiedere. Qui c’è un centro sportivo molto difficile da trovare in Serie A".

“Prima del Coronavirus c’era un clima ottimale, armonia, positività ed i risultati ci stavano dando una grossa mano. Questo è un gran bel gruppo. L'armonia e la voglia di stare assieme che abbiamo tra di noi la portiamo anche in campo. Il pubblico stesso percepisce che stiamo bene, c’è serenità e ci divertiamo a stare assieme. Sono capitato in una squadra fatta da bravissimi ragazzi e ottimi giocatori. Al ritorno in campo spero di vedere una bella cornice. Come noi abbiamo voglia di tornare in campo, anche le persone hanno voglia di tornare a vedere la propria squadra del cuore, mi auguro sia pieno lo stadio".

E alla fine un desiderio: "Io vorrei arrivare in Serie A, mi piacerebbe farlo con il Catania perché mi sono trovato bene fin dall'inizio qui. Ci sono posti in cui capisci subito che potrai stare bene. Ho avuto immediatamente questa sensazione venendo a Catania".