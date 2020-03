Coronavirus. Salvemini: "A Lecce 30 casi, 4 in più rispetto a ieri"

Il consueto aggiornamento del sindaco di Lecce, Carlo Salvemini, che spiega qual è la situazione Coronavirus in città. Queste le sue parole sia sui casi a Lecce, ma anche sulla distribuzione delle mascherine:

In città siamo a 30 casi positivi, quindi 4 in più rispetto a ieri. E' una crescita lenta e quindi rassicurante, la tendenza è consolidata da giorni chiaramente serve sempre la massima prudenza. Come ogni giorno leggiamo il dato dei letti di terapia intensiva, in Puglia l'occupazione è al 13% quindi abbiamo una capacità di assorbimento dei casi gravi molto ampia. Considerate che al Nord in molti casi siamo oltre il 100%. C'è una tenuta nelle regioni del mezzogiorno, probabilmente è l'effetto dell'isolamento che stiamo vivendo da diversi giorni. Per quanto riguarda i casi di contagio al Fazzi non ci sono situazioni tali da diffondere panico o allarme, siamo dentro uno scenario ordinario che non deve indurre a stati d'animo di preoccupazione eccessiva. Ci sono dei fenomeni di contagio sì, ma ci sono anche interventi di interruzione e controllo delle catene di contagio.

Un'altra importante precisazione riguarda la consegna delle mascherine in città. Da giorni diversi imprenditori stanno regalando delle mascherine di protezione a scopo non sanitario e ogni giorno arrivano dei quantitativi limitati di mascherine che noi raccogliamo con la Protezione Civile. Vengono consegnate seguendo un principio di priorità e urgenza, ieri ad esempio si è provveduto a distribuirne circa 100 al reparto di oncoematologia pediatrica, ci arrivano richieste dall'istituto penitenziario Borgo San Nicola. Non c'è nessun sportello di consegna di mascherine e invito la cittadinanza a non recarsi da alcuna parte, salvo che non abbiano avuto un appuntamento per la consegna. Lo dico per evitare impropri assembramenti davanti alla sede della Protezione Civile.

Continuano le attività di controllo delle Forze dell'Ordine in città: ieri 215 controlli, sono state elevate 5 denunce, monitorate 200 attività commerciali. Attualmente sono attivi dei posti di controllo sulla strada provinciale per Novoli, sui Viali Rossini, Marconi e Leopardi. Ci sono 26 pattuglie in giro. Il ringraziamento va anche a tutti i cittadini che stanno riducendo al minimo gli spostamenti e osservando le prescrizioni che impongono di evitare quelli non strettamente necessari. Ieri abbiamo documentato come la città sia deserta e questo ci da tanta soddisfazione. A partire dal 26 di marzo si aprirà il pagamento delle pensioni che verrà scaglionato secondo lettera del cognome, invito tutti i titolari di pensione Inps a consultare il sito di Poste Italiane dove troveranno dettagliate informazioni sull'organizzazione del servizio anche su base territoriale.

Da parte di molti iniziano ad arrivare richieste di aiuto perché l'interruzione delle attività e delle aziende sta pesando sui bilanci delle famiglie, ne sono consapevole e sappiamo di dover guardare alla ricostruzione economica del Paese con identica attenzione. Sappiamo bene che il Cura Italia è solo una prima misura, insufficiente a raggiungere le molteplici situazioni di bisogno che si stanno progressivamente determinando. Nel frattempo la Regione Puglia ha stanziato 106 milioni di euro per la Cassa Integrazione in deroga, sono chiaramente dei tasselli di un mosaico di interventi economici. So che per molti questo non è ancora sufficiente, sono sicuro che però ne verremo fuori e che saremo pronti a rialzarci e a ricostruire il tessuto economico di questo Paese.

Ci sono alcune richieste di chiarimento circa l'interpretazione del nuovo decreto su quelli che sono gli spostamenti che possano essere ancora garantiti: invito sempre tutti a leggere il sito del Governo in quanto ci sono le Faq che rispondono a tante domande. Sul sito del Comune di Lecce, nella sezione dedicata al Coronavirus, esiste un assistente virtuale al quale porre le domande. Se avete qualcosa da comunicarmi vi chiedo di non scrivermi su Messenger perché ricevo troppe richieste, se avete qualche richiesta urgente scrivetemi su sindacolecce@gmail.com.