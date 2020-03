Coronavirus: Ronaldo dona 1 milione ad ospedale di Lisbona

Il Presidente dell'Unità di Santa Maria a Lisbona, Daniel Ferro, ha ringraziato pubblicamente Cristiano Ronaldo ed il suo agente, Jorge Mendes, per la donazione di 1 milione di euro, a supporto della lotta contro il rischio di contagio da Coronavirus (COVID-19).

Queste le parole di Daniel Ferro, riportate da calciomercato.com: "Siamo stati contattati da Mendes che è offerto volontario, con Cristiano Ronaldo, per finanziare due unità di terapia intensiva per quei pazienti colpiti dal COVID-19. Ci sono ventilatori, monitor, pompe per infusione, letti e tutta una serie di apparecchiature che costituiscono un'unità di terapia intensiva dedicata all'emergenza Coronavirus".