Coronavirus, Galliani: "Difficile rivedere subito San Siro pieno"

Adriano Galliani, attuale ad del Monza ed ex dirigente storico del Milan, è stato intervistato da TeleRadioStereo 92.7 in merito all'emergenza legata al contagio da Coronavirus (COVID-19).

"Sono in casa, non esco assolutamente, ma la giornata vola. Grazie alle nuove tecnologie ci sono molte più comunicazioni rispetto a prima e riesco comunque a fare riunioni e conferenze a distanza. Credo che ci sarà un mondo prima e dopo il Covonarivus. Quando usciremo di casa non credo sarà più come prima, vedo difficile che 80mila persone possano tornare a riempire stadi come San Siro".

"Magari all'inizio si giocherà a porte chiuse, poi si riempirà gradualmente lo stadio tenendo diversi seggiolini vuoti di distanza tra un tifoso e l'altro. Ora bisogna pensare solo alla salute e poi a tutte le altre attività. Ed il Calcio è una delle altre attività", conclude Galliani.