Coronavirus, Conte: "Multe fino a 4mila euro per i trasgressori"

Il premier Giuseppe Conte, poco fa, ha tenuto una conferenza stampa per comunicare quanto deciso nel pomeriggio dal Consiglio dei Ministri.

Queste le sue parole: "Il nostro assetto ordinamentale non prevede una situazione di emergenza di questo tipo. Con lo strumento dei dpcm abbiamo uno strumento flessibile, che ci consente di dosare le misure di contenimento del rischio e di prevenzione in funzione della diffusione del contagio. Con questo decreto legge abbiamo regolamentato più puntualmente i rapporti tra questa attività del Governo e del Parlamento. Abbiamo regolamentato i rapporti tra inteventi del Governo e le Regioni. Lasciamo che i presidenti delle regioni possano adottare anche provvedimenti e misure anche più restrittive, ovviamente però rimane la funzione di coordinamento e di omogeneità a livello nazionale. Infine a livello sanzionatorio è prevista una multa che va da 400 euro a 3000 euro, che sostituisce la sanzione precedente. Nel caso in cui la violazione sia stata compiuta con autoveicolo, la multa aumenta di un terzo. Voglio precisarlo: sono soddisfatto della reazione che tutti i cittadini stanno avendo nel rispettare le prescrizioni e le indicazioni che abbiamo fornito. Le forze dell'ordine stanno facendo un attento monitoraggio del rispetto delle prescrizioni, anche se la stragrande maggioranza dei cittadini sta rispettando le disposizioni. Se tutti rispetteranno le regole metteranno in sicurezza non solo sè stessi e i propri cari, ma consentiranno al paese di uscire prima da questa fase di emergenza.

Non è vero che questo decreto legge prorogherà le restrizioni fino al 31 luglio 2020. Noi siamo pronti in qualsiasi momento per allentare la morsa di queste misure restrittive, e siamo fiduciosi che ben prima si possa tornare alla vita di prima".