Coronavirus. Salvemini: "Tre persone denunciate"

Il quotidiano aggiornamento del sindaco di Lecce, Carlo Salvemini, che rivela i dati della diffusione del Coronavirus in città e spiega anche le nuove misure che di giorno in giorno si prendono nel capoluogo. Le sue parole:

A Lecce città abbiamo 29 casi positivi, nella pulizia della banca dati si è corretto il numero rispetto a ieri. Per quanto riguarda l'occupazione dei posti letto occupati in terapia intensiva è al 17%, siamo sempre in una fascia di controllo, però dobbiamo sempre stare attenti in quanto è un virus sconosciuto. Sono state controllate 275 persone per la verifica delle auto-dichiarazioni, 3 sono state denunciate. Il territorio viene presidiato attraverso pattuglie mobili e l'organizzazione di posti di blocco, oggi sono sulla Lecce-Arnesano, Lecce-San Cataldo, Piazza Palio e Piazza Mazzini. Tra l'altro da oggi ci sono anche controlli sui bus interprovinciali per verificare le auto-dichiarazioni.

Mi si chiede giustamente di dare informazioni e aggiornamenti sui dpi e sui ventilatori polmonari, questo rappresenta come sapere una criticità nell'emergenza. Dall'inizio tutta l'organizzazione delle forniture di questi materiali è stata accentrata verso la Protezione Civile nazionale e quindi il rapporto tra regioni e governo ha determinato i vari fabbisogni per poi formulare ordini di acquisto. C'è da dire che il mercato si è definito fin da subito molto complicato, anche la diffusione a livello globale ha fatto sì che i prezzi si alzassero di molto. Il Commissario Arcuri sta chiudendo l'accordo con un consorzio di produttori italiani che può produrre 2 milioni di mascherine al giorno. Questa mattina stiamo organizzando una consegna al Fazzi dei dispositivi(mascherine, guanti e tute) che ieri ci erano stati donati dal Cnr di Lecce.

Per quanto riguarda di casi positivi negli ospedali di operatori sanitari(sia medici che infermieri), a Lecce e provincia sono in tutto 25: 12 a Copertino, 7 al Fazzi, 3 nella direzione sanitaria sempre del Fazzi e 3 a Gallipoli. Purtroppo i più esposti sono proprio gli operatori sanitari.