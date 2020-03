Sibilia: "Preoccupato per il futuro, danni potrebbero essere enormi"

Il Presidente della Lega nazionale Dilettanti Cosimo Sibilia, intervistato dall'Agenzia di Stampa Italpress, ha fatto il punto della situazione.

"Il quadro è complicato e in questo momento non possiamo che attenerci alle misure di contenimento dell'epidemia. Saranno i medici e le autorità competenti a dirci come e quando si potrà tornare ad allenarsi e a giocare.

Si parla molto delle difficoltà del calcio professionistico, ma in pochi si ricordano delle conseguenze per il mondo dei dilettanti. La ripresa sarà complicata e i danni, per un movimento che svolge un'opera sociale oltre che sportiva unica in Italia, potrebbero essere enormi.

Per questo siamo seriamente preoccupati per il futuro. La sopravvivenza di tantissime realtà della Lega Nazionale Dilettanti è seriamente in pericolo se non arriveranno aiuti concreti da parte delle istituzioni."