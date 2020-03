Coronavirus. Benevento. Sono in 13 i ricoverati al San Pio ad oggi

Come comunicato dalla Azienda Ospedaliera San Pio di Benevento nell'aggiornamento delle ore 12 di oggi 25 marzo, sono attualmente 13 i pazienti positivi al Covid-19 e ricoverati presso il nosocomio cittadino.

Dei 13 pazienti ricoverati, 3 si trovano in terapia intensiva e 3 in sub-intensiva, i rimanenti sono ricoverati nei reparti di Pneumologia (6) e medicina interna (1). Per quanto riguarda il riparto per provincia, 10 sono residenti nella provincia di Benevento e 3 in altre province.