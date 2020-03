Andrea Radrizzani (Leeds): "Ho valutato seriamente la piazza di Bari"

In un'intervista rilasciata in una diretta Instagram con Gianluca Di Marzio, Andrea Radrizzani, attuale presidente del Leeds, club storico inglese che lotta per la promozione in Premier League, è tornato a parlare del suo passato e dell'interesse mostrato verso alcuni club italiani, tra cui il Bari.

"Investire nel calcio italiano? Mi piacciono le sfide e le cose difficili. Bari e Palermo le ho valutate molto seriamente. L'avrei fatto con partner locali. Nel caso di Bari forse era troppo presto, era dopo il mio primo anno al Leeds e ho deciso di mantenere tutte le mie energie su questo club. A Palermo questa estate l'opportunita mi interessava ma i tempi erano stretti. In questo momento però voglio andare in Premier League e penso solo a questo".